Срочная новость! Остановлена работа Луганской ТЭС в Счастье из-за обстрелов
Из-за повреждений линий электропередач, возникших в результате обстрелов, Луганская ТЭС в Счастье вынуждена была прекратить работу. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Новости Региона - Сегодня, 14:25 768
«Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!»
«Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!»
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