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Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

root Сегодня, 16:450Новости
Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу
Фото: © REUTERS / GLEB GARANICH
Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА Новости.
"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.

Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить.
Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.
Утром в Ростовской области после попадания снаряда был уничтожен пункт пограничной службы, обошлось без жертв.

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