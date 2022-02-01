Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу
Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА Новости.
"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.
Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить.
Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.
Утром в Ростовской области после попадания снаряда был уничтожен пункт пограничной службы, обошлось без жертв.
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