Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.

Фото: © REUTERS / GLEB GARANICHРоссийские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА Новости.Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить.Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.Утром в Ростовской области после попадания снаряда был уничтожен пункт пограничной службы, обошлось без жертв.