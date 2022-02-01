Долгая и бесперспективная дорога в НАТО и ЕСвЂ¦

Сегодня 21 февраля, ровно три года, как Украина, закрепила в своей конституции курс на вступление в НАТО и ЕС…«Мы знаем свой путь. НАТО, ЕС — маяки, которые светят Украине. Мы держим ежедневный курс в этом направлении. И никакая волна — информационно-пропагандистская, морально-психологическая или вооружённая — не способна сбить нас с этого курса», — заявил спикер верховной рады Стефанчук во время телемарафона, который транслируют все СМИ страны по случаю дня единения.По его словам, Украина демонстрирует своё единство с «большой семьёй европейских народов», якобы разделяя её историю, ценности, приверженность «защите прав человека, поддержку демократии и обеспечение верховенства права».«Сегодня для Украины открывается большое окно возможностей, и мы не имеем права упустить его», — подчеркнул спикер рады.Между тем президент Украины Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 14 февраля заявил, что Киеву всё чаще намекают не поднимать вопрос о членстве страны в НАТО.«Это не первый сигнал, что этот вопрос неактуален, который идёт не с нашей стороны, а от лидеров других государств», — сказал он.Кому нужна страна со старым оружием, высоким уровнем коррупции и конфликтом на границах? Зеленскому не намекают, а прямо говорят, что не нужно спекулировать темой альянса…В НАТО и ЕС понимают, что у нынешних украинских политиков менталитет иждивенческий, да ещё и с провокационным оттенком. Поэтому видеть Украину в своих рядах они не хотят… Тем более что если убрать всю шумиху, нынешняя ситуация вполне устраивает США. Ведь Украина и без членства выполняет всё, что от неё хотят страны НАТО, в частности, она участвует во всех мероприятиях, учениях, посылает своих людей в горячие точки. Таким образом, Украина ведёт себя как образцовый член организации, но без соответствующих гарантий.К тому же Соединённым Штатам удобно использовать Украину как повод для ввода новых санкций против России и решать за её счёт свои геополитические и экономические проблемы. Для США основная ценность Украины заключается в том, что с её помощью они замедляют развитие Европы, снижают её конкурентоспособность.Т.е. многие аналитики прекрасно понимают, что после Украины, которую дожевывают США, они примутся за Европу… Не замечают этого только бестолковые власти Европы, которые, как и Украина, ведут свое население к полному краху, что в политической части, что в экономической…Очень хорошо сказал еще в 2019 году Жан-Клод Юнкер – Украина «не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет»…а я добавлю, не будет Украина не в НАТО ни в ЕС – никогда…Однако шизофрения началась уже в самой незалежной с нового 2022 года…Селянин с Харьковщины Олег Марченко предложил нации собственный вариант вступления в альянс. Он написал письмо Йенсу Столтенбергу, в котором предложил бесплатно передать свой земельный надел под базу НАТО. Непонятно только, для чего в письме скрыли название деревеньки, куда Марченко приглашает натовцев, чтобы вероятно соседи случайно не встретили нашего героя в тёмном сельском переулке. Вообще, наверное, мы зря удивились поступку пана Марченко – он хорошо всё просчитал, ведь не оставит же благодарный альянс его голым и босым. Хотя тут можно не угадать, если вспомнить Афганистан. Там американские солдаты даже ребёнка сотрудничающих с США афганцев просто взяли из рук родителей, которые надеялись на спасение малыша, да и выбросили.Будет ли Украина в НАТО, сегодня задаются многие этим вопросом, если бы альянс был бы смел, он бы обязательно дал гарантии безопасности России, прекрасно понимая, что статус внеблоковых стран создает подушку безопасности, как для России, так и для Запада. Однако все зависит от США и его руководства…Инфовойна, с применением откровенных фейков, начатая против России, против Донбасских Республик и союзников России, в очередной раз показала всю глупость и мерзость западной политики…Вступать в открытое противостояние НАТО с Россией боится, потому, что получит по щам… зато красиво за веревочки дергает Украину, превратившуюся давно в марионетку…Нужно ли НАТО самой Украине и ее народу, как сообщают всевозможные псевдоопросы на Украине народ обеими руками «за»… на самом деле все с точностью наоборот…Игра, которую затеяли Запад и США, кончится для них плачевно… пока они этого не хотят замечать, но все предпосылки ведут к этому, так что дорога в НАТО и ЕС для Украине не только невозможна, но и безперспективна…Англосаксами совместно с НАТО поставлена четкая задача – развязать войну и втянуть в нее Россию, а Донбасс – удобная модель и плацдарм для реализации данного преступного плана.Украинская власть гонит украинский народ на новое заклание и смерть…Елена Субботина