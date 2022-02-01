В Луганске опубликовали список мест, где можно укрыться от обстрелов



«Все указанные подвальные и полуподвальные помещения больниц, школ и жилых домов приспособлены только к временному укрытию, так как в них частично отсутствует водоснабжение, канализация, освещение и принудительная подача воздуха», — проинформировали в пресс-службе.



Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы. Об этом говорится на сайте пресс-службы мэрии.Там добавили, что местные жители, «проживающие в жилых домах частного сектора, используют в качестве временного укрытия подвальные и полуподвальные помещения собственных домов». Удобный город - Сегодня, 14:15 752