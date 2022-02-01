Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.«От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — сказал Пушилин в видеообращении.По его словам, власти Украины решились на силовое решение конфликта. Пушилин и Пасечник также попросили включить пункт о взаимодействии в обороной сфере в договор о сотрудничестве с Россией.