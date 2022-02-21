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Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

root 21-02-2022, 17:15117Новости
Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным
Фото: © REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце, передает РИА Новости.
"Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль", — цитирует агентство Рейтер советника главы республики.

По его словам, Макрон играет роль посредника в урегулировании кризиса на Украине.
Ранее в Париже предложили провести встречу Путина и Байдена, и обе стороны приняли предложение. При этом отмечалось, что мероприятие станет возможным, только "если Россия не вторгнется на Украину". Планы по эскалации в Москве категорически отвергают.
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщил Елисейский дворец.

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