Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

"Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль", — цитирует агентство Рейтер советника главы республики.

Фото: © REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце, передает РИА Новости.По его словам, Макрон играет роль посредника в урегулировании кризиса на Украине.Ранее в Париже предложили провести встречу Путина и Байдена, и обе стороны приняли предложение. При этом отмечалось, что мероприятие станет возможным, только "если Россия не вторгнется на Украину". Планы по эскалации в Москве категорически отвергают.Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщил Елисейский дворец.