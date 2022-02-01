На Украине призвали власти выполнить Минские соглашения

"Минский протокол должен быть подписан, он позволит остановить массовые трагедии в обществе, как это произошло в 2015 году, это историческая миссия — потому, что конца войны хотят все", — пояснил политик.

Фото: © РИА Новости / Екатерина ШтукинаСопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко призвал украинские власти выполнить Минские соглашения, так как это единственный шанс прекратить войну в Донбассе. Трансляция заседания Верховной рады велась на YouTube-канале "Украина 24", передает РИА Новости.Он также отметил, что во время последних выборов депутаты обещали достичь мира на Украине, однако никто этого так и не сделал."Если парламент не сможет принять необходимые для выполнения Минских соглашений законы, его нужно распустить", — заключил парламентарий.