

«Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — сказал Путин на заседании Совбеза.



Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз.По его словам, Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия." КИЕВ НИЧЕГО НЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ РЕАЛЬНО ПО МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ, НО РФ ПРЕДПРИНИМАЕТ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ СИТУАЦИЮ МИРНЫМ ПУТЕМКИЕВСКИЕ ВЛАСТИ НЕ СОБИРАЮТСЯ ИСПОЛНЯТЬ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ОНИ ПУБЛИЧНО МНОГОКРАТНО ОБ ЭТОМ ЗАЯВЛЯЛИ", — сказал Путин.Новости в Мире - Сегодня, 16:07 205