ДТЭК сообщила подробности о ситуации на Луганской ТЭС в Счастье



«Учитывая обстоятельства, администрация Луганской ТЭС приняла решение минимизировать нахождение сотрудников на ТЭС и не выходить на открытую территорию в отсутствие острой производственной необходимости. Безопасность сотрудников для нас — ключевой приоритет. ДТЭК держит ситуацию на контроле и синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго» и Военно-гражданской администрацией для продуктивного решения проблемы и обеспечения потребителей электроэнергией», — говорится в сообщении.



Сегодня, 21 февраля 2022 в 13.10 отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов было зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали. Об этом журналисты сообщили в пресс-службе ДТЭК.Как отметили в пресс-службе, сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.Также пресс-служба сообщает, что ранее сегодня в результате обстрелов территории вблизи г. Счастья повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла. Новости Региона - Сегодня, 16:41 529