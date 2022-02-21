Из Луганска в РФ отправился четвертый поезд с эвакуированными
Четвертый пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.
В поезде отправляются 882 человека. По пути следования состав совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, на станциях «Должанская» и «Красная Могила», где его прибытия ожидают жители разных регионов.
Третий пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска сегодня в 12:00. Политика - Сегодня, 17:45 99
В поезде отправляются 882 человека. По пути следования состав совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, на станциях «Должанская» и «Красная Могила», где его прибытия ожидают жители разных регионов.
Третий пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска сегодня в 12:00. Политика - Сегодня, 17:45 99
Метки: {keywords}