Из Луганска в РФ отправился четвертый поезд с эвакуированными



В поезде отправляются 882 человека. По пути следования состав совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, на станциях «Должанская» и «Красная Могила», где его прибытия ожидают жители разных регионов.

Третий пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска сегодня в 12:00. Политика - Сегодня, 17:45 99 Четвертый пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.В поезде отправляются 882 человека. По пути следования состав совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, на станциях «Должанская» и «Красная Могила», где его прибытия ожидают жители разных регионов.Третий пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска сегодня в 12:00. Политика - Сегодня, 17:45 99

Метки: {keywords}