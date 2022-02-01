

«Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!»



Из-за повреждений линий электропередач, возникших в результате обстрелов, Луганская ТЭС в Счастье вынуждена была прекратить работу. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.Новости Региона - Сегодня, 14:25 1774