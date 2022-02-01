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Срочная новость! Остановлена работа Луганской ТЭС в Счастье из-за обстрелов, — губернатор Луганщины

verter Сегодня, 19:010Новости
Срочная новость! Остановлена работа Луганской ТЭС в Счастье из-за обстрелов, — губернатор Луганщины
Из-за повреждений линий электропередач, возникших в результате обстрелов, Луганская ТЭС в Счастье вынуждена была прекратить работу. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!»
Новости Региона - Сегодня, 14:25 1774

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