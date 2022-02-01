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Ориентиром для бьющей по Донецку артиллерии ВСУ служит городская мечеть

root Сегодня, 19:150Новости
Ориентиром для бьющей по Донецку артиллерии ВСУ служит городская мечеть

Карательные части ВСУ ведут обстрел поселка Октябрьский на западе Донецка, сообщает с места российский военкор Семен Пегов.
По словам Пегова, в зоне обстрела оказалась мечеть «Ахат Джами» — святыня местных мусульман, расположенная в близлежащим с Октябрьским Куйбышевском районе Донецка. Два высоких минарета этой мечети, выполненных в османском стиле, служат артиллерии ВСУ ориентиром.
Используя эти минареты для корректировки огня, каратели ВСУ ранее неоднократно обстреливали «Ахат Джами» в 2014 и 2019 годах. Ответственность за свои преступления каратели взваливали на «пророссийских сепаратистов» и «российских оккупантов». Обстрелы мечети велись карателями, в частности, для того, чтобы настроить против ЛДНР и России мусульман Донбасса. Основная этническая мусульманская община Донбасса — русскоговорящие татары.
К западу от Донецка сейчас активно действует 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени Ивана Мазепы. Сегодня утром с позиций этой бригады был обстрелян из 120-мм минометов район шахты «Трудовская». Погиб выезжавший на смену шахтер.
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