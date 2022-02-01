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Путин рассказал, когда будет принято решение по Донбассу

root Сегодня, 19:150Новости
Путин рассказал, когда будет принято решение по Донбассу

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня. Об этом в ходе расширенного заседания Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я ваше мнение услышал, решение о признании республик Донбасса будет принято сегодня», — завершил заседание Совбеза РФ президент.

В Москве 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня — вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса.

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