В Луганскводе заявили, что украинская сторона приостановила подачу воды с Западной фильтровальной станции



«Украинская сторона с 16:00 21 февраля прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины. В связи с этим прекращено полностью водоснабжение Первомайска и ограничено водоснабжение на следующие территории: Стаханов, Кировск, Брянка — на 60%; Перевальский район и Славяносербск — на 50%; Алчевск — на 30%", — говорится в сообщении.



Украинская сторона приостановила подачу воды в ряд районов региона с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщила пресс-служба «Луганскводы».На предприятии уточнили, что восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции украинской ЗФС-3. Новости Региона - Сегодня, 18:50 161