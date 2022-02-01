В СВР заявили о вербовке западными спецслужбами боевиков в Донбасс

«СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6», – передает ТАСС сообщение СВР.

Служба внешней разведки (СВР) России заявила о наличии достоверных данных вербовки западными спецслужбами боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки в Донбасс. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские диверсанты с начала обострения в Луганской народной республике подорвали два газопровода.Около восьми утра в Новоазовский район ДНР проникла украинская диверсионная группа, чтобы подойти вплотную к государственной границе с Россией, с ними в бой вступили республиканские подразделения.В субботу власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.