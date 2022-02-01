Украина открыла уголовные дела за эвакуацию граждан ЛДНР в Россию

«Главари „ДНР“ и „ЛНР“ — оккупационные администрации РФ, осуществляют незаконное перемещение украинских граждан, являющихся с точки зрения международного права гражданскими лицами. Такие действия могут проводиться только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера. Сейчас никаких оснований для этого нет» — говорится в решении Венедиктовой.

Эвакуация небоеспособного населения ЛДНР в Россию, с целью сохранения жизней и здоровья граждан ЛДНР, обернулась для Донецка и Луганска уголовными делами.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктовасочла эвакуацию «незаконной депортацией жителей временно оккупированных территорий востока Украины». По словам Венедиктовой, массовые депортации осуждены после Второй мировой войны, как нарушение законов и обычаев войны.Также офис генпрокурора возбудил уголовные дела по факту мобилизации в ЛДНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Как объявила Венедиктова, «оккупационные администрации» «насильственно загоняют» граждан Украины в «незаконные вооруженные формирования».Офис генпрокурора Украины утверждает, что текущие обстрелы украинскими карателями территорий ЛДНР по всей линии фронта — «фейк кремлевской пропаганды».источник