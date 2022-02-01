Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский

"Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — написано в его Telegram-канале под публикацией с видеообращением.

Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.