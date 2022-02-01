Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
"Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — написано в его Telegram-канале под публикацией с видеообращением.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
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