ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных и продлил срок действие всех банковских карт



«В этот сложный период «ПриватБанк» принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях «Приватбанка», — говорится в сообщении.





«Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 — мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы «Приватбанка» доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе», — сообщила пресс-служба.

