ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных и продлил срок действие всех банковских карт
«ПриватБанк» отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«В этот сложный период «ПриватБанк» принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях «Приватбанка», — говорится в сообщении.
Также в банке отметили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угрозы для здоровья и жизни работников и клиентов.
«Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 — мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы «Приватбанка» доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе», — сообщила пресс-служба.
Кроме этого, срок действия карт «ПриватБанка» автоматически продлен на 180 дней. Временно остановлены покупки через «Оплату частями». Экономика - Сегодня, 18:45 202
«В этот сложный период «ПриватБанк» принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях «Приватбанка», — говорится в сообщении.
Также в банке отметили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угрозы для здоровья и жизни работников и клиентов.
«Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 — мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы «Приватбанка» доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе», — сообщила пресс-служба.
Кроме этого, срок действия карт «ПриватБанка» автоматически продлен на 180 дней. Временно остановлены покупки через «Оплату частями». Экономика - Сегодня, 18:45 202
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