Российские войска вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", — сказал он.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийБлагодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.Как уточнил советник главы Крыма Сергея Аксенова, подача воды по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и сооружений.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения в некоторых районах полуострова ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.