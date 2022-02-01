Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

"Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — заявил он на встрече с крупным бизнесом.

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине — вынужденная мера, передает РИА Новости.Ранее президент в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.