Байден заявил, что вводит новые санкции против России
США введут новые санкции против Москвы, а также ограничения на экспорт в Россию. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.
"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", — сказал он в обращении к американцам.
Вашингтон намерен ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Кроме того, сообщил Байден, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.
"Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", — отметил Байден.
Штаты и их союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. По его словам, это негативное повлияет на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".
Санкции также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний, российской космической программы.
Хозяин Белого дома заявил, что Россия "отвергла все попытки" США по разрешению ее озабоченностей в сфере безопасности.
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