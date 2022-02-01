Байден заявил, что вводит новые санкции против России

"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", — сказал он в обращении к американцам.

"Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", — отметил Байден.

Фото: © РИА Новости / СтрингерСША введут новые санкции против Москвы, а также ограничения на экспорт в Россию. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.Вашингтон намерен ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Кроме того, сообщил Байден, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.Штаты и их союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. По его словам, это негативное повлияет на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".Санкции также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний, российской космической программы.Хозяин Белого дома заявил, что Россия "отвергла все попытки" США по разрешению ее озабоченностей в сфере безопасности.