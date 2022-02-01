В Воронежской области разбился Ан-26

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.

Фото: © РИА Новости / Сергей ПивоваровСамолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает РИА Новости.По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.