Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон

"Конечно, мы окажем всяческую поддержку – логистически и другими способами, как Британия всегда помогала правительствам в изгнании… Во время сегодняшнего разговора с президентом Зеленским я сказал, что возможно будет необходимо найти безопасное место для него и кабинета", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о готовности Британии принять у себя украинское правительство в изгнании в случае потери контроля над страной.

Фото: © РИА Новости / Павел БедняковВеликобритания в случае необходимости готова дать убежище правительству Украины, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.