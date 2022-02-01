США ввели санкции против Белоруссии за поддержку операции в Донбассе

"В рамках серьезного и масштабного ответа США на дальнейшее вторжение России в Украину министерство финансов США вводит санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии в связи с поддержкой и содействием со стороны Белоруссии этому вторжению", - сказано в заявлении американского минфина.

Фото: © РИА Новости / Алексей АгарышевСША в четверг ввели санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии за поддержку российской военной операции на Украине, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства, передает РИА Новости.Введенные ограничения затрагивают два крупных государственных белорусских банка, входящих, по мнению Вашингтона, в число наиболее важных. В частности, под санкции попал "Белинвестбанк" и банк "Дабрабыт".Помимо этого, под рестрикции американского минфина попали министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович.Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.