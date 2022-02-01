Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", - сообщил французский лидер.

"Пока это не дало эффекта", - добавил он.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.Он добавил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России.Макрон также подтвердил свое намерение "работать над прекращением боевых действий, когда это будет возможно".Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.