Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов

Sergey Сегодня, 08:3058Новости
ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, передает РИА Новости.
На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.
"По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз", - сказала она.

Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: