Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского

"Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", - сказала Псаки.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Фото: © AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на брифинге на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину, чтобы вызволять Владимира Зеленского, если его захватят или предадут суду, передает РИА Новости.Журналист задал вопрос, отправит ли президент США Джо Байден американских военных спасать Зеленского, если он будет захвачен или предан показательному суду.При этом, пресс-секретарь Белого дома отметила, что США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы.Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев."Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - указала Псаки.