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В Киеве прозвучали взрывы

Sergey Сегодня, 08:3060Новости
В Киеве прозвучали взрывы
Фото: © AFP 2022 / Daniel Leal
В Киеве утром в пятницу, 25 февраля, в 04:22 по местному времени (05:22 по московскому) прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
В частности, звуки взрывов были слышны в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины в Киеве раздалось шесть взрывов, отмечает украинское СМИ.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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