Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 25.02.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 24.02.2022
08:35 Украинские силовики сегодня утром обстреляли Пантелеймоновку и Стылу
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 7:05 армия Киева выпустила 16 снарядов калибром 122 мм по поселку Пантелеймоновка к югу от Горловки. Удары наносились со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Верхнеторецкое.
В 8:50 из населенного пункта Новотроицкое по району села Стыла в Старобешевском районе войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 мм и шесть мин калибром 120 мм.
08:20 «Слава Богу, дети остались живы!»: Петровский р-н под огнём ВСУ. (24.02.2022)
08:10 Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали.
"По последним данным, сегодня погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316", - сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
08:00 В результате обстрела ВСУ в Донецке тяжело ранили жителя Киевского района
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.
"В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв.39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр", - информирует ведомство.
07:45 «Война для ваc окончена»: Народная милиция ДНР показала видео со сложившими оружие солдатами ВСУ
07:30 Киевские силовики 33 раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов в Первомайске повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также повреждены дома в поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.
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