Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 25.02.2022

"По последним данным, сегодня погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316", - сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

"В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв.39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр", - информирует ведомство.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 24.02.202208:35Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 7:05 армия Киева выпустила 16 снарядов калибром 122 мм по поселку Пантелеймоновка к югу от Горловки. Удары наносились со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Верхнеторецкое.В 8:50 из населенного пункта Новотроицкое по району села Стыла в Старобешевском районе войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 мм и шесть мин калибром 120 мм.08:2008:1008:00Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.07:4507:30Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов в Первомайске повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также повреждены дома в поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.