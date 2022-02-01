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Зеленский заявил, что Украина осталась одна

root Сегодня, 09:4548Новости
Зеленский заявил, что Украина осталась одна
Фото: © REUTERS / Andreas Gebert
Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно", заявил Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим ... и видим ... что этого недостаточно", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он также заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно начнется диалог, чтобы остановить боевые действия.
"России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери", - сказал в своем обращении Зеленский.

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