Зеленский заявил, что Украина осталась одна
Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно", заявил Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим ... и видим ... что этого недостаточно", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Он также заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно начнется диалог, чтобы остановить боевые действия.
"России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери", - сказал в своем обращении Зеленский.
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