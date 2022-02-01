Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки"

root Сегодня, 10:4541Новости
Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки"
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский заявил, что обратился к Бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ, передает РИА Новости.
"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с @AndrzejDuda (президент Польши Анджей Дуда - ред.). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций", - написал Зеленский в Twitter.

Бухарестская девятка объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно".

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: