Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки"

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с @AndrzejDuda (президент Польши Анджей Дуда - ред.). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций", - написал Зеленский в Twitter.

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский заявил, что обратился к Бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ, передает РИА Новости.Бухарестская девятка объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно".