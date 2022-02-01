Глава Крыма рассказал о повреждениях из-за разрыва снарядов

Фото: © РИА Новости / Александр ПолегенькоВ Джанкойском районе Крыма от разорвавшихся снарядов повреждено более 20 домов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.Глава региона отметил, что в зданиях выбиты стекла и повреждена кровля. Среди граждан никто серьезно не пострадал, уточнил Аксенов.Он пояснил, что в районе села Рюмшино ночью было несколько разрывов. «Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было — от пяти до, может, 10», — сказал Аксенов.Глава Крыма пообещал, что в пятницу, 25 февраля, начнутся работы по восстановлению поврежденных зданий.