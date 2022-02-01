Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в г. Счастье. ФОТО
В городе нет воды и электричества. Жители не выходят из бомбоубежищ. На территории населенного пункта два дня велись бои и обстрелы. Сейчас в районе н.п. затишье.
Как сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай, есть человеческие жертвы среди мирного населения, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших.
«Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился пока неизвестно.
Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию — самоубийство. Ищем международную организацию, которая бы вызвалась на помощь по «коридору» под гумфлагами», — написал Гайдай в ФБ.
Достоверной информации от местных жителей нет, в местных чатах по словам связавшихся с родственниками этой ночью в Счастье было более-менее тихо. Тишина была и сегодня с утра по состоянию на 10 часов по киевскому времени.
«Пока в Счастье тихо, ночью тоже было тихо, а днем просто жесть», — пишет Людмила, проживающая недалеко от Счастья.
Новости Региона - Сегодня, 09:52 279
Как сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай, есть человеческие жертвы среди мирного населения, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших.
«Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился пока неизвестно.
Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию — самоубийство. Ищем международную организацию, которая бы вызвалась на помощь по «коридору» под гумфлагами», — написал Гайдай в ФБ.
Достоверной информации от местных жителей нет, в местных чатах по словам связавшихся с родственниками этой ночью в Счастье было более-менее тихо. Тишина была и сегодня с утра по состоянию на 10 часов по киевскому времени.
«Пока в Счастье тихо, ночью тоже было тихо, а днем просто жесть», — пишет Людмила, проживающая недалеко от Счастья.
Новости Региона - Сегодня, 09:52 279
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