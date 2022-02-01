Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в г. Счастье. ФОТО



Как сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай, есть человеческие жертвы среди мирного населения, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших.



«Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился пока неизвестно.

Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию — самоубийство. Ищем международную организацию, которая бы вызвалась на помощь по «коридору» под гумфлагами», — написал Гайдай в ФБ.



Достоверной информации от местных жителей нет, в местных чатах по словам связавшихся с родственниками этой ночью в Счастье было более-менее тихо. Тишина была и сегодня с утра по состоянию на 10 часов по киевскому времени.

«Пока в Счастье тихо, ночью тоже было тихо, а днем просто жесть», — пишет Людмила, проживающая недалеко от Счастья.

Новости Региона - Сегодня, 09:52 279 В городе нет воды и электричества. Жители не выходят из бомбоубежищ. На территории населенного пункта два дня велись бои и обстрелы. Сейчас в районе н.п. затишье.Как сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай, есть человеческие жертвы среди мирного населения, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших.«Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился пока неизвестно.Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию — самоубийство. Ищем международную организацию, которая бы вызвалась на помощь по «коридору» под гумфлагами», — написал Гайдай в ФБ.Достоверной информации от местных жителей нет, в местных чатах по словам связавшихся с родственниками этой ночью в Счастье было более-менее тихо. Тишина была и сегодня с утра по состоянию на 10 часов по киевскому времени.«Пока в Счастье тихо, ночью тоже было тихо, а днем просто жесть», — пишет Людмила, проживающая недалеко от Счастья. Новости Региона - Сегодня, 09:52 279

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