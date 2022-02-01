

«Удержав тяжелые бои подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения», — говорится в сообщении.



Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.Новости Региона - Сегодня, 17:20 847