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В Счастье разрушен мост через Северский Донец — Генштаб ВСУ

verter Сегодня, 19:150Новости
В Счастье разрушен мост через Северский Донец — Генштаб ВСУ
Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Удержав тяжелые бои подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 17:20 847

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