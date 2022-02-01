Как пережить обстрел. Советы луганчанина жителям обстреливаемых городов
Нам на почту журналисты данные рекомендации прислал луганчанин. Мы публикуем без изменений. Всем, кто попал в зону боевых действий советуем прислушаться к этим советам. И всем желаем мира, здоровья и удачи (без нее на войне никак). А еще всем Ангела Хранителя! Пусть как можно быстрее наступит мир! Мы ждем его уже 8 лет.
В общем, почитав все то, что рекомендуют нам на случай войны, я решил написать вам свои рекомендации на эту тему. Надеюсь, они вас хоть немножко успокоят.
Но говорю сразу, что вы вправе с ними не согласиться и даже можете критиковать, так как выражаю я сугубо своё личное мнение. Скажу только: все, что будет описано ниже — это не из прочитанных книг или просмотренных фильмов; это исключительно личный опыт.
1. Главный союзник войны — паника, а главный враг — спокойствие.
Войну не ждут через час или через день, война всегда начинается внезапно.
Первый совет, звучит так: «Оставайся там (кафе, магазин, офис, школа, церковь и т.д.), где тебя настигла бомбардировка». Как показал опыт, и правда, те кто бежали, попадали под ракетные обстрелы или перекрёстный огонь, а те кто пересиживал — выживали.
2. Бомбоубежища или укрытия.
Но всё то, что у нас называют убежищем и куда предлагают «спуститься», чтоб переждать активные фазы боев, ни что иное как смертельные ловушки и потенциальные братские могилы.
Объясняю: помните правило трёх (три минуты без воздуха/три дня без воды/три недели без еды)?
Так вот, в любом укрытии, в которое вы захотите спуститься, должна быть автономная система кондиционирования и подачи воды. Если в подвале в который вы спустились нет источника воды и воздуха — это потенциальна ловушка, в которую человек попал добровольно.
В случае попадания снаряда в такое помещение выбраться не удастся, и помощи будет ждать неоткуда.
Готорят, что в Киеве есть настоящие бомбоубежища, они интегрированы в систему метро, но простых людей, туда вряд ли пустят.
И, поверьте, когда идет война, рассчитывать приходится только на самих себя, на свой внутренний мир и свои знания.
Рекомендация: самым лучшим укрытием для людей, живущих в зоне боевых действий, является их дом.
Если свой дом/квартиру правильно подготовить, то они станут нам спасением.
Советы по укреплению очень простые, о них наверняка слышали многие, например, нужно заклеить скотчем окна, чтоб в случае удара взрывной волной не порезаться осколками. Но этого мало.
Самое важное: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.
Небольшая статистика: подавляющее большинство людей, которые выжили после боев за Алеппо, Сирт, Багдад, Триполи и т.д. были те, кто остался у себя дома, а не поддался всеобщей паники и стал бежать (или спустился в неприспособленное убежище).
3. «Тревожный чемоданчик».
Не последнее место занимает сумка с самыми необходимыми вещами.
Что хочу сказать на этот счёт я: что бы вы ни взяли с собой в убежище, вы всегда возьмёте не всё, что вам понадобится в дальнейшем.
Если вы останетесь дома, всё необходимое будет под руками.
Еще важно понимать, что первым что пострадает в случае начала войны — логистика.
И вот тут уже каждый понимает сам, в чем он нуждается прежде всего и без чего не может жить.
Те же самые ООНовцы рекомендуют в случае стрессовых ситуаций, связанных с войной, следовать потребностям своего организма. Это поможет пережить тревожность и немножко успокоиться.
Например, если вам хочется шоколада, кушайте шоколад.
Но, в первую очередь на перебои в логистике следует обратить внимание людям, нуждающимся в тех или иных медицинских препаратах (например, инсулин или баллончики для дыхания). Здесь запас рекомендуется сделать с расчёта на два месяца.
А вот скоропортящейся едой с маленьким сроком годности запасаться не рекомендуют, так как кушать будет хотеться мало. В основном акцент советуют делать на то, что можно кушать не готовя (консервы, орехи, печенье, и тд), и на то, что едят дети.
4. Вода.
Все знают, что в больших городах вода из-под крана непригодна для питья.
Но мало кто задумывается над тем, какой будет эта вода, если в неё перестанут десятками тон всыпать хлорку, очистители и прочие химические смеси, о которых мы даже не подозреваем. Поверьте, для того, чтоб в наших домах была более-менее чистая вода, мало того, чтоб работали насосные станции; если эту воду перестать очищать, вы даже кран не сможете открыть, не говоря о том, чтоб пить эту воду. Это касается квартир, а вот в убежищах с водой будет ещё хуже, что является плюсом к тому, чтоб туда не спускаться.
Что рекомендуется: советская система водоснабжения просчитывала возможность прекращения централизованной подачи воды в случае войны, в связи с чем, в больших городах была разработана и внедрена сеть автономных источников воды, где воду можно было бы раздобыть в пешей доступности.
Эту систему мы знаем под названием «колонка», «бювет», «источник» и т.д., и она хорошо зарекомендовала себя в Луганске в 2014-2015.
К большому сожалению в Киеве (не знаю как в других городах), многие бюветы пришли в упадок, но, как говорят специалисты, сами скважины остались, и в случае необходимости их можно легко расконсервировать и починить.
Это, возможно, кажется фантастикой, но вода — это такие же нешуточные вещи, как и воздух. И если в селах есть колодцы, то в больших городах вода будет на вес золота.
5. Электричество.
Где бы вы ни решили переждать активную фазу войны, везде будут перебои с электричеством. Проще говоря, его не будет, как не будет и бензина, газа и прочих энергоресурсов.
Помните, что современные телефоны уязвимы в первую очередь, так как большинство из них не могут продержаться без зарядок более суток.
Рекомендуется: собрать все имеющиеся в доме мобильные телефоны, зарядить их, вынуть батареи и пользоваться ими по очереди (сел один — включили другой). Так вы продлите свою автономность и максимально долго будете на связи с родными и близкими. Также можно зарядить все, от чего в дальнейшем можно зарядить телефон
Школа выживания - Сегодня, 16:43 635
В общем, почитав все то, что рекомендуют нам на случай войны, я решил написать вам свои рекомендации на эту тему. Надеюсь, они вас хоть немножко успокоят.
Но говорю сразу, что вы вправе с ними не согласиться и даже можете критиковать, так как выражаю я сугубо своё личное мнение. Скажу только: все, что будет описано ниже — это не из прочитанных книг или просмотренных фильмов; это исключительно личный опыт.
1. Главный союзник войны — паника, а главный враг — спокойствие.
Войну не ждут через час или через день, война всегда начинается внезапно.
Первый совет, звучит так: «Оставайся там (кафе, магазин, офис, школа, церковь и т.д.), где тебя настигла бомбардировка». Как показал опыт, и правда, те кто бежали, попадали под ракетные обстрелы или перекрёстный огонь, а те кто пересиживал — выживали.
2. Бомбоубежища или укрытия.
Но всё то, что у нас называют убежищем и куда предлагают «спуститься», чтоб переждать активные фазы боев, ни что иное как смертельные ловушки и потенциальные братские могилы.
Объясняю: помните правило трёх (три минуты без воздуха/три дня без воды/три недели без еды)?
Так вот, в любом укрытии, в которое вы захотите спуститься, должна быть автономная система кондиционирования и подачи воды. Если в подвале в который вы спустились нет источника воды и воздуха — это потенциальна ловушка, в которую человек попал добровольно.
В случае попадания снаряда в такое помещение выбраться не удастся, и помощи будет ждать неоткуда.
Готорят, что в Киеве есть настоящие бомбоубежища, они интегрированы в систему метро, но простых людей, туда вряд ли пустят.
И, поверьте, когда идет война, рассчитывать приходится только на самих себя, на свой внутренний мир и свои знания.
Рекомендация: самым лучшим укрытием для людей, живущих в зоне боевых действий, является их дом.
Если свой дом/квартиру правильно подготовить, то они станут нам спасением.
Советы по укреплению очень простые, о них наверняка слышали многие, например, нужно заклеить скотчем окна, чтоб в случае удара взрывной волной не порезаться осколками. Но этого мало.
Самое важное: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.
Небольшая статистика: подавляющее большинство людей, которые выжили после боев за Алеппо, Сирт, Багдад, Триполи и т.д. были те, кто остался у себя дома, а не поддался всеобщей паники и стал бежать (или спустился в неприспособленное убежище).
3. «Тревожный чемоданчик».
Не последнее место занимает сумка с самыми необходимыми вещами.
Что хочу сказать на этот счёт я: что бы вы ни взяли с собой в убежище, вы всегда возьмёте не всё, что вам понадобится в дальнейшем.
Если вы останетесь дома, всё необходимое будет под руками.
Еще важно понимать, что первым что пострадает в случае начала войны — логистика.
И вот тут уже каждый понимает сам, в чем он нуждается прежде всего и без чего не может жить.
Те же самые ООНовцы рекомендуют в случае стрессовых ситуаций, связанных с войной, следовать потребностям своего организма. Это поможет пережить тревожность и немножко успокоиться.
Например, если вам хочется шоколада, кушайте шоколад.
Но, в первую очередь на перебои в логистике следует обратить внимание людям, нуждающимся в тех или иных медицинских препаратах (например, инсулин или баллончики для дыхания). Здесь запас рекомендуется сделать с расчёта на два месяца.
А вот скоропортящейся едой с маленьким сроком годности запасаться не рекомендуют, так как кушать будет хотеться мало. В основном акцент советуют делать на то, что можно кушать не готовя (консервы, орехи, печенье, и тд), и на то, что едят дети.
4. Вода.
Все знают, что в больших городах вода из-под крана непригодна для питья.
Но мало кто задумывается над тем, какой будет эта вода, если в неё перестанут десятками тон всыпать хлорку, очистители и прочие химические смеси, о которых мы даже не подозреваем. Поверьте, для того, чтоб в наших домах была более-менее чистая вода, мало того, чтоб работали насосные станции; если эту воду перестать очищать, вы даже кран не сможете открыть, не говоря о том, чтоб пить эту воду. Это касается квартир, а вот в убежищах с водой будет ещё хуже, что является плюсом к тому, чтоб туда не спускаться.
Что рекомендуется: советская система водоснабжения просчитывала возможность прекращения централизованной подачи воды в случае войны, в связи с чем, в больших городах была разработана и внедрена сеть автономных источников воды, где воду можно было бы раздобыть в пешей доступности.
Эту систему мы знаем под названием «колонка», «бювет», «источник» и т.д., и она хорошо зарекомендовала себя в Луганске в 2014-2015.
К большому сожалению в Киеве (не знаю как в других городах), многие бюветы пришли в упадок, но, как говорят специалисты, сами скважины остались, и в случае необходимости их можно легко расконсервировать и починить.
Это, возможно, кажется фантастикой, но вода — это такие же нешуточные вещи, как и воздух. И если в селах есть колодцы, то в больших городах вода будет на вес золота.
5. Электричество.
Где бы вы ни решили переждать активную фазу войны, везде будут перебои с электричеством. Проще говоря, его не будет, как не будет и бензина, газа и прочих энергоресурсов.
Помните, что современные телефоны уязвимы в первую очередь, так как большинство из них не могут продержаться без зарядок более суток.
Рекомендуется: собрать все имеющиеся в доме мобильные телефоны, зарядить их, вынуть батареи и пользоваться ими по очереди (сел один — включили другой). Так вы продлите свою автономность и максимально долго будете на связи с родными и близкими. Также можно зарядить все, от чего в дальнейшем можно зарядить телефон
Школа выживания - Сегодня, 16:43 635
Метки: {keywords}