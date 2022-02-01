В Станице Луганской, Ольховой, Макарово громко слышат бой
В Станице Луганской слышат бой. Рекомендуют всем жителям укрыться. Об этом пишут в соцсетях очевидцы.
«Херачат на старой в районе ул. Некрасова.. кто, куда, где не знаю», — пишет Георгий
«У нас в Валуйске минут 20 назад сильно бахали», — пишет местный житель.
«Недавно стреляли в станице, Ольховая, Макарово. Сейчас затихло», — пишет Наталья.
«Хорошего мало, укры загнали танки между домов, им по громкоговорителю предложили сдаться... Ну вроде уезжают. А может нет», — добавил Георгий
Информация официально не подтверждена. Новости Региона - Сегодня, 18:22 545
«Херачат на старой в районе ул. Некрасова.. кто, куда, где не знаю», — пишет Георгий
«У нас в Валуйске минут 20 назад сильно бахали», — пишет местный житель.
«Недавно стреляли в станице, Ольховая, Макарово. Сейчас затихло», — пишет Наталья.
«Хорошего мало, укры загнали танки между домов, им по громкоговорителю предложили сдаться... Ну вроде уезжают. А может нет», — добавил Георгий
Информация официально не подтверждена. Новости Региона - Сегодня, 18:22 545
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