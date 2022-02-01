Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах

"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", — сказал Песков журналистам.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевУкраина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Ранее он сообщил, что российская сторона готова отправить на переговоры в Минск делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать на переговорах нейтральный статус страны. Как пояснял Песков, "неотъемлемые компоненты" этого статуса — демилитаризация и денацификация, как раз и обозначенные в качестве целей спецоперации в Донбассе.По его словам, до Киева довели информацию о том, что Москва согласна организовать переговоры в Минске, а президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить их безопасность.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия всегда была настроена на диалог и приняла решение продолжать контакты с Украиной.