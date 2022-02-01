Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковВ России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор, передает РИА Новости.Накануне Facebook необоснованно наложил ограничения на страницу РИА Новости. Кроме того, как указывал Роскомнадзор, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".В ведомстве отметили, что эти ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней. Объяснения причин таких действий со стороны Meta Platforms не поступало. На требования немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ ответа также не последовало, добавили в Роскомнадзоре.