Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Sergey Сегодня, 20:000Новости
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор, передает РИА Новости.
"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.

Накануне Facebook необоснованно наложил ограничения на страницу РИА Новости. Кроме того, как указывал Роскомнадзор, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".
В ведомстве отметили, что эти ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней. Объяснения причин таких действий со стороны Meta Platforms не поступало. На требования немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ ответа также не последовало, добавили в Роскомнадзоре.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: