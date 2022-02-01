У Зеленского заявили, что самое сложное положение на Харьковском направлении



Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Depo.Харьков.

По его данным, на указанном направлении «идут достаточно трудные бои между Вооруженными Силами Украины и Российской Федерации». Новости Харькова - Сегодня, 19:16 594 Самая сложная ситуация, по состоянию на 25 февраля, на харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Depo.Харьков.По его данным, на указанном направлении «идут достаточно трудные бои между Вооруженными Силами Украины и Российской Федерации». Новости Харькова - Сегодня, 19:16 594

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