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У Зеленского заявили, что самое сложное положение на Харьковском направлении

bot Сегодня, 21:000Новости
У Зеленского заявили, что самое сложное положение на Харьковском направлении
Самая сложная ситуация, по состоянию на 25 февраля, на харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.
Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Depo.Харьков.
По его данным, на указанном направлении «идут достаточно трудные бои между Вооруженными Силами Украины и Российской Федерации». Новости Харькова - Сегодня, 19:16 594

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