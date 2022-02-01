У Зеленского заявили, что самое сложное положение на Харьковском направлении
Самая сложная ситуация, по состоянию на 25 февраля, на харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.
Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Depo.Харьков.
По его данным, на указанном направлении «идут достаточно трудные бои между Вооруженными Силами Украины и Российской Федерации». Новости Харькова - Сегодня, 19:16 594
Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Depo.Харьков.
По его данным, на указанном направлении «идут достаточно трудные бои между Вооруженными Силами Украины и Российской Федерации». Новости Харькова - Сегодня, 19:16 594
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