Курс валют на 25 февраля
Госбанк информирует, что с 25 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 86,9288 рублей
1 ЕВРО 97,7688 рублей
10 украинских гривен 29,0750 рублей
23 февраля курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США 80,4194 рубля
1 ЕВРО 90,8820 рублей
10 украинских гривен 27,7674 рубля
Экономика - Сегодня, 18:50 489
1 доллар США 86,9288 рублей
1 ЕВРО 97,7688 рублей
10 украинских гривен 29,0750 рублей
23 февраля курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США 80,4194 рубля
1 ЕВРО 90,8820 рублей
10 украинских гривен 27,7674 рубля
Экономика - Сегодня, 18:50 489
Метки: {keywords}