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В российском регионе 20 пограничников Украины сложили оружие

root Вчера, 22:3077Новости
В российском регионе 20 пограничников Украины сложили оружие
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
На российском пограничном контрольно-пропускном пункте в Воронежской области 20 сотрудников управления погранслужбы Украины сложили оружие и сдались. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство обороты РФ, передает "Лента.ру".
Отмечается, что украинские пограничники добровольно обратились к своим российским коллегам за помощью. В ведомстве объяснили, что сотрудники управления погранслужбы Украины оказались брошены своим командованием. Также сдавшиеся заявили, что не желают кровопролития.
На данный момент им оформляют документы. После этого военнослужащих отпустят домой к их семьям.

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