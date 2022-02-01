Переговоры Москвы и Киева о прекращении войны могут начаться уже в субботу



«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — сообщила она.





«Украина были и остается готовой говорить про прекращение огня и мир. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федероации. В эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса Украины с РФ. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше шансов возобновить нормальную жизнь», — заявил Никифоров.

