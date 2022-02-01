Российские военные вошли в Мелитополь

"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Виталий АньковРоссийские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.Местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.