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Российские военные вошли в Мелитополь

root Сегодня, 01:1566Новости
Российские военные вошли в Мелитополь
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.

Местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.

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