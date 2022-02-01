Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией

Sergey Сегодня, 01:1564Новости
СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией
Фото: © REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН, передает РИА Новости.
"Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский уже выражал готовность к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил провести встречу делегаций двух стран в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в Минске, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: