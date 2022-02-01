СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией

"Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ", - говорится в сообщении.

Фото: © REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН, передает РИА Новости.Ранее Зеленский уже выражал готовность к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил провести встречу делегаций двух стран в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в Минске, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.