Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", — сказал Бжания.

"Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб", — отметил он.

Фото: © Sputnik / Томас ТхайцукПрезидент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба, передает РИА Новости.В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса.Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.