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Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Sergey Сегодня, 01:1564Новости
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
Фото: © Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба, передает РИА Новости.
В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса.
"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", — сказал Бжания.

Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.
"Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб", — отметил он.

Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.

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