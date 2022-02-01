США ввели санкции против Путина и Лаврова

"Сегодня США в координации с нашими союзниками и партнерами продолжили оказывать мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - следует из заявления американского минфина.

Фото: © РИА Новости / Алексей АгарышевМинистерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в обнародованном заявлении ведомства, передает РИА Новости.В ведомстве заявили, что в совокупности данные меры, а также уже принятые рестрикции в отношении РФ "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.