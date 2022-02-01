Украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве у военной части Генштаба

Украинские СМИ информируют о продолжительной стрельбе в Киеве у военной части 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины в районе станции метро «Берестейская». Об этом сообщает РИА «Новости».По данным издания «Страна.ua» и агентства УНИАН, в этом районе также были слышны взрывы и сообщалось о пожаре. Причины взрывов в воинской части недалеко от «Берестейской» не уточняются.Кроме того, сообщалось о стрельбе в столичном районе Троещины и городе Василькове неподалеку от Киева.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил соотечественников о «тяжелой ночи» и заявил, что Россия предпримет «штурм» Киева.Позднее киевская городская администрация рекомендовала жителям города оставаться в домах, а в случае сирены — прятаться в укрытии.