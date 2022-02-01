Бои за Киев в течение ночи шли на нескольких направлениях

Власти украинской столицы распространяют обращение к жителям Киева, где говорится о многочисленных боях в черте города. Напомним, что накануне российские войска подошли к столице Украины сразу с нескольких направлений, включая Гостомельское, Вышгородское и Броварское. Украинским силовиками в очередной раз было предложено сдать оружие и прекратить ведение огня.Однако вместо этого украинский режим решил пойти на отчаянный шаг – раздать более 18 тысяч единиц стрелкового оружия фактически всем желающим – без предоставления теми документов и ведения хоть какого учёта. Таким образом, ситуация свелась к тому, что оружие стало попадать в том числе к преступным элементам, многие из которых стали применять его вовсе не в целях «обороны города». Промежуточным итогом стали спорадические перестрелки, в том числе и с собственными военнослужащими, многих из которых решили объявить «российскими диверсантами».На этом фоне в ночное время суток прошла информация о том, что Владимир Зеленский «отдал приказ» украинским силовикам покинуть позиционный район на Донбассе и выдвинуться к Киеву «для обороны города». На данный момент известно о том, что, даже если этот приказ до украинских силовиков из столицы и дошёл, то в сторону Киева направились далеко не все. Дело в том, что для продвижения к украинской столице придётся столкнуться с группой российских войск в Харьковской области. Кроме того, некоторые украинские формирования используют предоставляемые войсками ДНР и ЛНР, продвигающимися вперёд на Донбассе, гуманитарные коридоры и не желают снова ввязываться в боевые действия.Под утро 26 февраля наиболее интенсивная стрельба была слышна к юго-западу от Киева – в районе города Васильков. Там националистические формирования пытаются оказывать сопротивление по недопущению сжатия кольца с выходом к аэропорту Жуляны.Боестолкновения идут в районе войсковой части В0331 на Берестейской. Украинские силовики утверждают, что наступление отбито. Так же, как на острове Змеиный?..Тем временем опровергнут фейк одной из хакерских групп о «блокировке» сайта Минобороны РФ и похищении оттуда секретных личных данных российских военнослужащих. На данный момент портал Минобороны РФ работает штатно, а в самом ведомстве отмечают, что никаких «секретных личных данных» на этой интернет-площадке нет и быть не может, потому что она изначально – публичная.источник