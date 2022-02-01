Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов

"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме, подписанном президентом США.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов, передает РИА Новости.Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, говорится в документе. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.