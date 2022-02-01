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Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов

root Сегодня, 09:1551Новости
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов, передает РИА Новости.
"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме, подписанном президентом США.

Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.
В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, говорится в документе. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.

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