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Facebook запретила российским государственным СМИ рекламу

root Сегодня, 09:1553Новости
Facebook запретила российским государственным СМИ рекламу
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, передает РИА Новости.
По словам Глейхера, в Facebook "внимательно следят за ситуацией на Украине".
"Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", - написал он в Twitter.

РИА Новости уже получило соответствующее уведомление. "Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", - говорится в нем.
Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

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