Facebook запретила российским государственным СМИ рекламу

"Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", - написал он в Twitter.

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковFacebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, передает РИА Новости.По словам Глейхера, в Facebook "внимательно следят за ситуацией на Украине".РИА Новости уже получило соответствующее уведомление. "Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", - говорится в нем.Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".